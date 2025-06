Volley, Fefé De Giorgi: “Tre vittorie, meccanismi da assimilare: tutti al servizio della squadra”

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 e ha conquistato la terza vittoria nella Nations League 2025 di volley maschile, chiudendo nel miglior modo possibile la trasferta di Quebec City (Canada). I Campioni del Mondo hanno rialzato la testa dopo la brutta battuta d’arresto rimediata contro la Francia e hanno saputo reagire contro l’Albiceleste, rimontando da 18-23 nel terzo set e imponendosi in un’infinita serie ai vantaggi chiusa sul 37-35. I risultati maturati durante la settimana rappresentano un passo importante per la qualificazione alla Final Eight.

Il CT Fefé De Giorgi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Quella che si è conclusa oggi è stata una pool molto equilibrata. Anche squadre che, sulla carta, partivano con gli sfavori del pronostico hanno dimostrato una buona qualità giocando ottime partite. Basta vedere la gara di oggi, che è stata impegnativa, soprattutto quel terzo set in cui siamo riusciti a recuperare e a farlo nostro. In questa prima settimana di Nations League, in cui tutti i meccanismi non sono ancora stati del tutto assimilati, è importante chiudere con tre vittorie”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “La capacità di rimanere in partita è stata un aspetto fondamentale. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato questa prima week di Nations League; ognuno di loro è stato importante. Dobbiamo ora continuare a lavorare per proseguire nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo sempre avere in mente che ognuno è al servizio della squadra e devo dire che questo si è sempre visto. Questa prima settimana ha dato l’opportunità di far giocare tanti atleti, anche alla loro prima esperienza in VNL”.