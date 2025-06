Volley, Fahr: “La sintonia c’è da sempre”. De Gennaro: “Più efficienza in ricezione e muro-difesa”

L’Italia ha espugnato il Maracanazinho di Rio de Janeiro, sconfiggendo il Brasile con un sonoro 3-0 nella quarta partita della Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera schiacciante in casa delle verdeoro e hanno infilato il quarto successo consecutivo nel prestigioso torneo internazionale. La centrale Sarah Fahr e il libero Monica De Gennaro hanno analizzato l’affermazione attraverso i canali federali.

SARAH FAHR: “Sono molto contenta della vittoria ma in generale di come siamo state in campo in tutti i set. Siamo partite bene nei primi due parziali mentre nel terzo abbiamo sofferto un po’ in più contro un Brasile con giocatrici eccezionali nonostante non siano ancora al completo. Torniamo in Italia per un po’ di riposo con quattro vittorie nella valigia. Tra qualche giorno torneremo a lavorare per prepararci in vista di Hong Kong. Siamo forti, siamo una bella squadra, la sintonia c’è da sempre adesso dobbiamo ritrovare il ritmo giusto e pensare al nostro cammino che speriamo possa essere quanto più lungo è possibile”.

MONICA DE GENNARO: “Abbiamo concluso una gran prima week di Nations League siamo state brave anche se dobbiamo ritrovare l’amalgama giusto stando insieme da poco tempo dopo la lunga stagione con i club. Oggi abbiamo affrontato qualche momento di difficoltà nel match con il Brasile ma in generale abbiamo sempre reagito bene trovando le soluzioni ad ogni variazione delle brasiliane. Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli, stare assieme in campo, essere più efficaci in ricezione e muro difesa. In generale dobbiamo crescere anche se adesso ci godiamo questa vittoria al Maracanazinho in un ambiente bellissimo che mi ha messo i brividi quando tutti hanno cantato l’inno brasiliano. È stato molto suggestivo e per questo è ancor più bello ed importante aver portato a casa questa vittoria”.