Volley, Eze: “Usati schemi inconsueti”. Malual: “Avere impatto è bellissimo”

La palleggiatrice Chidera Eze e l’opposto Adhu Malual sono subentrate nel corso della partita tra Italia e Thailandia, fornendo un contributo importante al successo delle azzurre nella Nations League di volley femminile. La regista è subentrata a Carlotta Cambi e la bomber ha rilevato Paola Egonu, entrambe sono riuscite a distinguersi e le Campionesse Olimpiche hanno festeggiato il sesto successo consecutivo. Le azzurre hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali.

Chidera Eze: “Abbiamo giocato una bella partita e contro la Thailandia non è affatto semplice, perché abbiamo usato degli schemi non consueti per adattarci al loro gioco. Sono molto contenta di quanto fatto a livello di squadra ed anche della mia prestazione. Ancora non so descrivere cosa significa per me essere qui, insieme a queste campionesse a giocarmi le mie chance. Sono molto emozionata ed orgogliosa ed ora spero di restare a lungo in nazionale maggiore perché credo che debba essere il mio obiettivo quello di dare continuità a questo momento straordinario che sto vivendo. Domani con il Giappone ci saranno altre difficoltà da affrontare dopo un momento di riposo per poi ripartire con il solito obiettivo: provare a vincere quante più partite è possibile”.

Adhu Malual – “Abbiamo vinto una bella partita, giocata con grande ordine e figlia di un approccio perfetto. Sono molto fiera di come abbiamo interpretato questo test sperando di continuare su questa strada nelle prossime gare. Dal punto di vista personale avere impatto mi da una sensazione bellissima. Ogni volta che vengo chiamata in causa devo dare qualcosa alla squadra e quando ci riesco non posso che essere soddisfatta ed orgogliosa. Con il Giappone sarà difficile anche se abbiamo già affrontato squadre forti e quindi dovremo focalizzarci su cosa fare per rendere al meglio per provare a portare a casa un’altra importante vittoria”.