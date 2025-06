Volley, Degradi: “Pronte per le asiatiche, giocano diversamente”. Nwakalor: “Faticato con muro-difesa”

L’Italia ha conquistato la quinta vittoria nella Nations League di volley femminile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 nel confronto che ha aperto la trasferta di Hong Kong (Cina). Le Campionesse Olimpiche si sono distratte nel secondo set, ma per il resto hanno dominato il confronto disputato contro un avversario che poteva creare qualche grattacapo e si preparano per il trittico asiatico contro Thailandia, Giappone e Cina. La schiacciatrice Alice Degradi e la centrale Linda Nwakalor hanno analizzato l’incontro attraverso i canali federali.

ALICE DEGRADI: “Non è stata una partita facile, anche se penso che il set perso sia stato giocato molto bene dalla Bulgaria. Hanno trovato dei buoni turni al servizio e giocato in maniera quasi perfetta, questo va detto. Noi abbiamo commesso qualche errore, anche se poi eravamo riuscite a recuperare salvo poi non riuscire a completare la rimonta nel finale di parziale. Poi però siamo state molto brave a mantenere un livello di concentrazione tale che ci ha consentito di portare a casa la partita. Non so quale sia stata la principale difficoltà incontrata, devo essere sincera, credo semplicemente che la Bulgaria abbia giocato bene soprattutto nel secondo set quando ha trovato con Stoyanova un ottimo momento al servizio. Noi forse lì abbiamo trovato qualche difficoltà in ricezione mentre per il resto abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Adesso ci attendono tre partite con nazionali asiatiche che ci affronteranno con un modo di giocare completamente differente. Dovremo approcciare in maniera diversa a queste sfide ma in generale posso affermare con sicurezza che siamo pronte”.

LINDA NWAKALOR: “Bisogna sempre tenere l’attenzione alta perché in Nations League non ci sono avversarie facili. Siamo state brave a non mollare mentalmente dopo il set perso ma anzi a ripartire con ancor più forza e determinazione. Oggi abbiamo faticato un po’ un muro-difesa, diciamo che abbiamo impiegato qualche momento di troppo per prendere il ritmo e le misure giuste. Poi però, una volta carburato, abbiamo fatto