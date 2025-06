Volley, Carlotta Cambi: “Ci completiamo, l’Italia può arrivare lontano. Avevamo delle assenze, ma…”

L’Italia prosegue di forza la propria cavalcata nella Nations League di volley femminile, dove ha conquistato otto vittorie consecutive e svetta in testa alla classifica generale da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche hanno chiuso la trasferta di Hong Kong con la schiacciante affermazione per 3-0 sulla Cina padrona di casa e hanno ipotecato la qualificazione alle Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

La palleggiatrice Carlotta Cambi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contenta di questa tappa perché avevamo delle assenze importanti, ma nonostante questo abbiamo dimostrato di essere forti giocando di squadra e sempre per vincere. Dal punto di vista personale sono molto contenta della mia prestazione ma ancora di più dell’aiuto che le mie compagne mi hanno dato”.

La regista ha poi proseguito nella propria analisi: “Ci completiamo e questo a mio avviso è l’aspetto più bello che supera anche quello individuale. Anche per questo motivo l’Italia può arrivare molto lontano: un po’ lo speriamo ma è altrettanto vero che lavorando duramente potremo davvero fare grandi cose anche questa estate”.