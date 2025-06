Volley, Bottolo: “Buon ingresso, girata bene la partita”. Michieletto: “Che voglia di lottare”

L’Italia ha infilato la quarta vittoria nella Nations League di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-2 a Chicago (USA). Gli azzurri sono stati bravi a recuperare da 1-2 e a imporsi al tie-break, trascinati da due subentrati: l’opposto Kamil Rychlicki (al posto di Yuri Romanò) e lo schiacciatore Mattia Bottolo (per Daniele Lavia). I Campioni del Mondo si sono rilanciati in maniera importante in classifica generale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Proprio Bottolo e il top scorer Alessandro Michieletto hanno analizzato l’incontro attraverso i canali federali.

MATTIA BOTTOLO: “Oggi era importante vincere: in questa fase di Nations League è fondamentale vincere più gare possibili sia da 2 che da 3 punti. Sono felice perché siamo riusciti a girare bene la partita e abbiamo cominciato questo ciclo di gare a Chicago con una vittoria. Il mio è stato un buon ingresso, soprattutto dal punto di vista della gestione della gara. Dopo un primo set che sembrava andare in un’unica direzione, ovvero la nostra, abbiamo poi accusato un po’ di difficoltà, ma siamo riusciti a rimettere la partita sul giusto binario. Sotto 2-1 non è mai facile e ognuno di noi che è entrato ha dato una mano. Penso soprattutto a Kamil, che ha fatto un’ottima serie nel quarto set. Domani avremo subito una pausa e sarà importante arrivare bene fisicamente e con tanta fiducia alla seconda partita contro la Cina.”

ALESSANDRO MICHIELETTO: “Partire con una vittoria è sempre bello. Era la prima partita qui a Chicago e penso si sia visto anche perché ci sono delle cose da migliorare. Io personalmente l’attacco. Alcuni di noi hanno ricominciato a giocare dopo un po’ di tempo lontano da partite ufficiali, quindi ci sta che ancora non siamo perfetti. Da questa partita, però, ci portiamo a casa la volontà di lottare sempre e la voglia di recuperare una gara in cui eravamo prima in vantaggio, ma poi sotto 2-1. Anche un bel tie-break punto a punto e questo ci servirà per il futuro. Abbiamo giocato contro una squadra che è vero non aveva tutti i classici titolari, ma che veniva già da una tappa di Nations League giocata insieme ed abbastanza rodata e ha comunque dei giocatori davvero forti. Adesso sarà importante mettere un mattoncino in più, anche domani con l’allenamento in vista della partita di venerdì contro la Cina. L’obiettivo è la crescita del gioco che deve sempre migliorare partita dopo partita”.