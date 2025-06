Volley, Alice Degradi: “Cina tra le più fisiche al mondo, sto sempre meglio”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 22 giugno (ore 14.00) affronterà la Cina nella Nations League di volley femminile. Dopo aver infilato sette successi consecutivi, le azzurre inseguiranno l’ottava meraviglia: a Hong Kong se la dovranno vedere contro le padrone di casa in una sfida decisamente importante in ottica qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche sono reduci dall’affermazione al tie-break contro il Giappone e puntano a chiudere nel miglior modo possibile questa trasferta in terra asiatica.

La nostra Nazionale cercherà di difendere il primo posto in classifica generale, ma dovrà prestare attenzione alle agguerrite cinesi, che sono in fase di ricambio generazionale ma che saranno sostenute da un pubblico decisamente caldo e agguerrito. Servirà proporre un gioco pimpante e incisivo contro lo stile molto difensivo delle padrone di casa se si vorrà conservare l’imbattibilità stagionale in questa manifestazione e presentarsi poi ad Apeldoorn per gli ultimi quattro incontri con già un piede agli atti conclusivi.

La schiacciatrice Alice Degradi ha presentato la sfida attraverso i canali federali: “Sarà una partita difficile perché giocheremo in un ambiente che sarà tutto per le nostre avversarie. Noi però arriviamo belle consapevoli a questo appuntamento grazie alle sette vittorie consecutive conquistate e soprattutto perché, tra i team asiatici, la Cina è sicuramente la squadra con il gioco che più si avvicina a quello nostro, cioè europeo. Questo sicuramente ci aiuterà anche se, d’altro canto, affronteremo una delle squadre più fisiche al mondo”

Il martello ha poi proseguito: “Insomma, ci attende la solita battaglia. Ieri con il Giappone è stata una sfida lunga e per certi versi unica. Oggi dobbiamo recuperare e riordinare le idee forti delle nostre idee di gioco e della nostra forza per giocarcela alla pari. Dal punto di vista personale sto sempre meglio. Le mie compagne e lo staff mi sono stati vicini e questo mi è stato di enorme aiuto nel lungo processo di ripresa. Dal punto di vista di squadra, invece, lavoriamo per essere competitivi sempre in Nations League ma anche guardando al mondiale. Vogliamo crescere e migliorare provando a vincere quante più partite è possibile”.