Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario gara-2, programma, tv, streaming

Tornano in campo questa sera Virtus Segafredo Bologna e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano per gara-2 delle semifinali di Serie a di basket. Una sfida che ha vissuto i primi 40 minuti di fuoco, con le due formazioni che hanno evidenziato come la posta in palio sia altissima e la tensione possa giocare brutti scherzi anche a due squadre che sono le ovvie favorite per il titolo.

Gara-1 ha visto percentuali al tiro molto basse – soprattutto da oltre l’arco – tanti errori individuali e di squadra e, alla fine, una partita dal punteggio bassissimo. Emblematico della sfida lo 0/2 di Zach LeDay dalla lunetta nel finale di partita, un doppio errore che ha condannato Milano alla sconfitta. La Virtus Bologna, dunque, riparte dall’1-0 nella serie, ma sa che non può distrarsi se vuole andare al Forum d’Assago con i primi match point a disposizione. L’Olimpia, invece, deve ritrovare le sue stelle – molto opache in gara-1 – se vuole ribaltare il fattore campo.

Gara-2 tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi dalle ore 20.45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

