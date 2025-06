Virtus Bologna-Brescia oggi, Finale Serie A basket 2025: orario gara-2, programma, tv, streaming

A 48 ore di distanza da gara-1, Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo oggi sabato 14 giugno sempre alle ore 20:30 e sempre alla Segafredo Arena per la gara-2 della finale scudetto della Serie A di basket 2025 che potrebbe essere già decisiva.

La Virtus Bologna ha faticato per 30’ ma alla fine è uscita fuori nel quarto conclusivo rispettando il fattore campo e vincendo per 90-87, portandosi così sull’1-0 nella serie al meglio delle cinque partite. Decisivo Tornike Shengelia con 29 punti – 21 solo nel primo tempo – con 19 punti di Matt Morgan, con 9 punti equamente divisi tra ‘Momo’ Diouf ed Ante Zizic. In caso di successo i bolognesi si presenterebbero alla prossima gara-3 con la possibilità di chiudere la contesa ed aggiudicarsi il titolo.

Dall’altra parte la Germani Brescia – alla sua prima finale scudetto – che è riuscita a mettere e non poco in difficoltà la squadra emiliana, toccando perfino il +10 nella terza frazione (41-51) e dando battaglia fino agli ultimi possessi con 16 punti di Miro Bilan e 15 punti di Demetre Rivers. Coach ‘Peppe’ Poeta dovrà fare però a meno di una pedina importante come Maurice Daly Ndour, uscito anzitempo in gara-1 dopo aver rimediato un infortunio all’inguine che probabilmente lo terrà fuori anche in gara-3.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna – completamente sold out come già in gara-1 – questa sera alle ore 20:30, con la serie che poi si sposterà a Brescia per gara-3 in programma martedì 17 giugno sempre alle ore 20:30. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming affidata a Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa gara-2 della finale scudetto 2025!

CALENDARIO FINALE SERIE A BASKET 2025 OGGI

Gara-2

Sabato 14 giugno

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA GARA-2 FINALE SERIE A BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurospott 1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport