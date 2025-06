Virtus Bologna-Brescia, Finale Serie A basket 2025: orari, programma, tv, streaming

Sarà una finale completamente priva di ogni precedente in tal senso, quella che opporrà la Virtus Segafredo Bologna alla Germani Brescia. E arriva in modo inatteso, dentro un sabato sera sul quale in pochi avrebbero scommesso in questo senso.

E forse è anche l’epilogo più giusto, tra una squadra che ha trovato in Dusko Ivanovic l’uomo per cercare di riscattare una stagione europea che si era fatta negativa fin da subito e un’altra che ha dato a Peppe Poeta una prima opportunità da capo allenatore rapidamente trasformata alla grande. Tornike Shengelia da una parte, Amedeo Della Valle dall’altra, due filosofie di gioco non proprio identiche: la finale è qui, e si arriva dal successo per parte in stagione regolare.

La finale scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia si giocherà a partire da giovedì 12. Sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Nove e DMAX e per gli abbonati su Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA, FINALE SCUDETTO BASKET 2025

Tutti gli orari sono da definire in ufficialità

Giovedì 12 giugno

Gara-1 a Bologna

Sabato 14 giugno

Gara-2 a Bologna

Martedì 17 giugno

Gara-3 a Brescia

Giovedì 19 giugno

Gara-4 a Brescia (eventuale)

Domenica 22 giugno

Gara-5 a Bologna (eventuale)

PROGRAMMA FINALE SCUDETTO BASKET 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove, DMAX (in chiaro), Eurosport 2 (per gli abbonati)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport