VIDEO Premiazione Europei a squadre: gli azzurri festeggiano con i Ricchi e Poveri

L’Italia dell’atletica ha fatto la storia, di nuovo. Nella giornata di ieri, infatti, ha conquistato gli Europei a squadre. La nostra Nazionale ha trionfato a Madrid, facendo il bis di quanto fanno due stagioni or sono, trionfando in quel di Chorzow. Seconda volta nella storia che centriamo questo risultato, confermando come il movimento azzurro sia decisamente in salute e pronto a stupire anche ai prossimi Mondiali di Tokyo.

Come sono andate le cose nella capitale spagnola? La nostra squadra ha dettato legge con 431,5 punti, chiudendo con 26 punti di vantaggio sulla Polonia (405,5), quinti terza la Germania (397), quarti i Paesi Bassi (384,5), quinta la Gran Bretagna (381), settimi i padroni di casa della Spagna (378), quindi ottava la Francia (354,5).

Nella giornata conclusiva sono arrivati i successi di Leonardo Fabbri (lancio del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo), quindi i secondi posti di Fausto Desalu (200 metri) e della 4×400 mista, la quarta posizione di Idea Pieroni (salto in alto), le quinte posizioni di Yeman Crippa (5.000 metri) e Paola Padovan (lancio del giavellotto).

Andiamo, quindi, a rivivere il momento della premiazione della nostra pattuglia, sotto le note di una celebre canzone dei Ricchi e Poveri, ovvero “Sarà perché ti amo”.

VIDEO: I FESTEGGIAMENTI DELL’ITALIA