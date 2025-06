Vela, vento leggero a Salonicco. Pezzilli/Torroni risalgono nei 49er, tutto fermo per 49erFX e Nacra 17

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-3 condizionato dal vento leggero, che ha costretto gli organizzatori ad annullare tutte le regate previste per la flotta femminile 49erFX e per i Nacra 17 (classifiche che restano dunque invariate), completando solo tre prove al maschile con i 49er.

Bilancio positivo in casa Italia per Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, che hanno guadagnato ben tredici posizioni salendo al 18° posto assoluto della generale (10° tra gli equipaggi europei) dopo sei regate grazie ad uno score odierno di 11-1-14 nella flotta blu con 48 punti netti, a -12 dalla zona qualificazione per la Medal Race. Più distanti le altre coppie azzurre: 27ma piazza per Zeno Valerio Marchesini/Leonardo Chistè con 60 punti (11-8-10 oggi nella Yellow Fleet) e 30ma per Jan Pernarcic/Bruno Festo con 62 punti (2-19-13 nella flotta blu).

Al comando della graduatoria open troviamo i neozelandesi Seb Menzies/George Lee Rush con un vantaggio di 7 punti sugli uruguaiani Hernan Umpierre/Fernando Diz e sui danesi Frederik Rask/Jakob Precht Jensen, che occupano la prima posizione a livello continentale. Domani cominceranno le regate di Gold Fleet, riservate ai primi 25 equipaggi della generale.