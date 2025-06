Vela, Ugolini/Giubilei vicecampioni europei nel Nacra 17! Oro ai britannici Gimson/Burnet

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei mettono al sicuro l’obiettivo della vigilia e si garantiscono con un giorno d’anticipo la certezza di salire sul podio ai Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento a Salonicco. Day-5 in cui sono state completate ben quattro regate di flotta, le ultime prima della Medal Race (riservata ai primi dieci equipaggi della generale) di domani a punteggio doppio.

La coppia azzurra di punta ha alzato l’asticella quest’oggi con uno score di 6-2-1-1, consolidando la seconda posizione nella classifica overall ma non riuscendo a riaprire i giochi per la vittoria finale. I britannici John Gimson/Anna Burnet hanno dimostrato un’ottima solidità (1-1-4-3), conservando un margine di 30 punti sul binomio italiano e ottenendo aritmeticamente il terzo titolo continentale in carriera.

Ugolini/Giubilei sono già sicuri dell’argento europeo (quarta medaglia consecutiva nella manifestazione), potendo contare su un vantaggio di 26 punti sui francesi Mourniac/Retornaz, mentre dovranno guardarsi le spalle dagli argentini Majdalani/Bosco (distanti 8 punti dai nostri portacolori) nella Medal Race per arrivare secondi anche nel campionato Open.

Italia che parteciperà alla regata conclusiva con due imbarcazioni grazie al nono posto overall (sesto a livello continentale) di Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak, che hanno resistito all’interno della top10 grazie ad un parziale di 18-21-2-7 portandosi addirittura a -9 dagli austriaci Farese/Zochling.