Vela, Ugolini/Giubilei tengono alta la bandiera dell’Italia nel Nacra 17. Passaggio a vuoto per i 49er

L’Italia si conferma una potenza mondiale del Nacra 17 e, dopo lo scioglimento della magica coppia Ruggero Tita/Caterina Banti, continua a stazionare sul podio nei grandi eventi internazionali grazie ad un binomio sempre più solido e affidabile. Stiamo parlando ovviamente di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ormai stabilmente nella top5 globale di classe da almeno tre-quattro anni a questa parte ma costretti a guardare le ultime due edizioni dei Giochi Olimpici da casa perché chiusi nella selezione interna dai dominatori incontrastati della specialità.

Ugolini/Giubilei hanno cominciato la stagione 2025 con tre secondi posti consecutivi ottenuti nell’ordine al Trofeo Princesa Sofia, alla Semaine Olympique Française (entrambe tappe del nuovo circuito Sailing Grand Slam) e agli Europei. L’argento continentale non lascia spazio a grandi rimpianti, perché i fortissimi britannici John Gimson/Anna Burnet si sono dimostrati superiori a Salonicco dopo le sfide ravvicinate a Maiorca e Hyeres.

“È stata una regata molto difficile, con condizioni di vento costante mai sopra i 7 nodi, quindi fuori dalla nostra comfort zone. Siamo però riusciti a trovare il giusto feeling con la barca, crescere tecnicamente e chiudere secondi in Europa e secondi overall. Siamo molto soddisfatti e pronti a riprendere gli allenamenti in vista del Mondiale di ottobre“, il commento del binomio italiano.

Bilancio negativo invece in Grecia per la flotta azzurra impegnata negli Europei 49er, con nessuna coppia italiana che è riuscita ad entrare in Medal Race sia al maschile che al femminile.