Vela, Ugolini/Giubilei sfidano i britannici Gimson/Burnet per il titolo agli Europei Nacra 17

Da martedì 3 a domenica 8 giugno Salonicco ospiterà i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, uno degli eventi più importanti della stagione post-olimpica per il catamarano foiling misto. In Grecia verranno assegnate le medaglie continentali, ma essendo ammessi equipaggi extra-europei ci sarà anche una graduatoria parallela valevole per il Campionato Open.

L’Italia punta tutto sulla coppia formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, grande protagonista in questo avvio di stagione con due secondi posti consecutivi nel nuovo circuito Sailing Grand Slam al Trofeo Princesa Sofia e alla Semaine Olympique Française. In entrambi i casi gli azzurri sono stati beffati per un’incollatura dai fortissimi britannici John Gimson e Anna Burnet.

Ugolini/Giubilei si presentano a Salonicco con l’obiettivo di prendersi la rivincita e andare a caccia del primo oro in carriera agli Europei Senior, dopo diversi piazzamenti sul podio anche alle spalle dei fuoriclasse connazionali Ruggero Tita e Caterina Banti. Grande attesa dunque per un nuovo capitolo della rivalità tra Italia e Gran Bretagna nel Nacra 17 dopo i tanti duelli dell’ultimo lustro tra Olimpiadi, Mondiali e regate internazionali di primo livello.

Questa settimana, nella stessa location, andranno in scena anche i Campionati Europei Open dei doppi acrobatici 49er e 49erFX con l’Italia che spera di entrare in Medal Race al maschile con Pezzilli/Torroni, Pernarcic/Festo e Marchesini/Chisté, mentre in campo femminile Giunchiglia/Schio e Germani/Caruso possono mettere nel mirino la zona medaglie.