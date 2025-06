Vela, Ugolini/Giubilei restano secondi ma vedono scappare via Gimson/Burnet agli Europei Nacra 17

Dopo un day-3 privo di azione per il vento leggero, va in archivio con dei risultati molto importanti a Salonicco (in Grecia) la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17. Quest’oggi le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento delle tre prove previste da programma, portando a otto il numero delle regate completate dalla flotta dei catamarani foiling.

Si allontana forse in maniera definitiva purtroppo per l’Italia la possibilità di competere fino in fondo per il titolo continentale, con Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (reduci da due secondi posti consecutivi tra Maiorca e Hyeres nel circuito Sailing Grand Slam) che hanno conservato la seconda piazza in classifica generale sprofondando però a -29 dalla vetta.

Gli azzurri hanno ottenuto un parziale odierno di 13-6-7, mentre i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet sono andati in fuga con uno score di 1-2-1. Ugolini/Giubilei, più che pensare ad una rimonta praticamente impossibile per l’oro, dovranno soprattutto guardarsi le spalle per difendere un posto sul podio dovendo gestire un margine di 2 punti sugli argentini Majdalani/Bosco, 5 sui francesi Mourniac/Retornaz e 7 sugli austriaci Farese/Zochling.

Da segnalare sul fronte italiano la buona prestazione della coppia composta da Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak, che si è imposta addirittura nella seconda regata del giorno guadagnando qualche posizione e attestandosi in nona piazza assoluta nella generale (sesta tra gli equipaggi europei).