Vela, Ugolini/Giubilei difendono il secondo posto agli Europei Open di Nacra 17 dopo la Medal Race

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno chiuso in seconda posizione assoluta i Campionati Europei Open 2025 di Nacra 17, andati in scena questa settimana nelle acque di Salonicco (in Grecia). Quest’oggi, nella sesta e ultima giornata della manifestazione, si è disputata la Medal Race conclusiva a punteggio doppio per definire la classifica finale della rassegna continentale.

Ugolini/Giubilei, già certi dell’argento europeo con una regata d’anticipo, sono stati capaci di difendere la piazza d’onore anche nella graduatoria Open arrivando ottavi in Medal Race e respingendo l’attacco degli argentini Majdalani/Bosco, solo decimi nella prova odierna e scavalcati in extremis dai francesi Mourniac/Retornaz (vincitori della Medal) al terzo posto della generale.

Medaglia d’oro già in cassaforte da ieri invece per i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet, due volte campioni mondiali e argento olimpico a Parigi 2024, che hanno ottenuto così il terzo titolo europeo della carriera. Si è concluso con un ottimo sesto posto nella regata finale il percorso dell’altra coppia azzurra formata da Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak, che hanno raggiunto l’obiettivo della top10 portando a casa un’incoraggiante nona piazza assoluta (sesta tra gli equipaggi europei).