Vela, Peroni e Chiavarini in grande spolvero nella seconda giornata della Kieler Woche

Buone notizie in chiave azzurra al termine della seconda giornata della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo valevole in questo caso anche come terzo capitolo stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Day-2 con vento leggero e instabile nella baia tedesca di Kiel, che ha comunque consentito lo svolgimento delle regate previste da programma in quattro classi olimpiche.

Due italiani davanti a tutti nel singolo maschile ILCA 7, con Dimitri Peroni nuovo leader della generale (grazie a due primi posti nelle prove odierne della flotta rossa) a quota 4 punti netti precedendo di due lunghezze Lorenzo Brando Chiavarini (score di 1-3 nella flotta blu). Molto bene anche Antonio Pascali 5° (oggi 4-12 nella Yellow Fleet) e Matteo Bertacchi 10° (8-27 nel gruppo blu), non lontani dalla top3 e virtualmente in zona qualificazione per la Medal Race.

Nel singolo femminile ILCA 6 la migliore delle azzurre è Emma Mattivi, risalita dal 23° all’11° posto assoluto a -12 dalla vetta e a -10 dal podio grazie ad un parziale di 4-18-9 nella flotta gialla. Più distanti e costrette ad una difficile rimonta nei prossimi giorni Maria Vittoria Arseni 28ma, Chiara Benini Floriani 31ma, Giorgia Della Valle 32ma e Sara Savelli 38ma.

Scartata la squalifica della seconda prova di ieri, entra in top10 assoluta nel doppio maschile 49er l’equipaggio composto da Valerio Marchesini e Leonardo Chistè (16-4-5-9 oggi nella flotta blu), che occupa la nona piazza della generale a -11 dalla top3. Sprofondano invece nel doppio femminile 49erFX Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, adesso in 34ma posizione dopo cinque regate.