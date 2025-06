Vela, Italia nelle retrovie dopo tre regate al SailGP di New York. Al comando la Spagna

Dopo due mesi e mezzo di pausa dal precedente appuntamento di San Francisco, si è disputata a New York nella notte italiana tra sabato 7 e domenica 8 giugno la giornata d’apertura della sesta tappa stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Day-1 in cui sono state completate tre regate di flotta, meno del previsto a causa del vento leggero.

La Spagna, con al timone il campione olimpico in carica 49er Diego Botin, ha avuto un’ottima costanza di rendimento e guida la classifica generale provvisoria con 25 punti grazie ad un primo, un terzo ed un quarto posto. La graduatoria è comunque ancora abbastanza compatta, con le prime sei squadre racchiuse in 8 punti e tutte di fatto ancora in lizza per entrare in Finale.

Dietro al team spagnolo si è inserita in seconda piazza la Francia di Quentin Delapierre a quota 20 punti (score di 6-3-4 nelle prime tre prove), mentre completa la top3 virtuale la Nuova Zelanda di Peter Burling con 19 punti (2-11-1). Quarta posizione con lo stesso punteggio dei kiwi per la Danimarca di Nicolai Sehested, a +2 sul tandem formato dall’Australia di Tom Slingsby e dal Brasile di Martine Grael.

Avvio difficile per l’Italia, con al timone del catamarano F50 il due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita, che occupa al momento la dodicesima piazza overall con 3 punti a referto dopo due ultimi ed un 8° posto parziale.