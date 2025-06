Vela, Italia fuori dalla top10 agli Europei 49er. Oro a Spagna e Germania

Va in archivio senza acuti in chiave azzurra l’ultima giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, disputati questa settimana nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-6 in cui si sono disputate sia al maschile che al femminile una regata di flotta per chiudere le Opening Series e a seguire la Medal Race a punteggio doppio per assegnare le medaglie continentali.

Nel doppio maschile 49er Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, unica coppia italiana qualificatasi per la Gold Fleet, ha chiuso la settimana ellenica con un buon nono posto nell’ultima prova di Finale recuperando tre posizioni in classifica generale e terminando la manifestazione in 15ma piazza overall (decima tra gli equipaggi europei). Oro continentale ai fratelli spagnoli Wizner nonostante una settima posizione in Medal Race, mentre il podio del Campionato Open è stato composta nell’ordine dai neozelandesi Seb Menzies/George Lee Rush davanti agli statunitensi Snow/MacDiarmid e agli uruguaiani Umpierre/Diz.

Trionfo canadese invece nel doppio femminile 49erFX per le sorelle Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, mentre il titolo europeo è andato alla Germania con Bergmann/Wille davanti alle polacche Melzacka/Jankowiak e alle quotate belghe Maenhaut/Geurts. Niente Medal Race purtroppo per le imbarcazioni azzurre, con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio 13me e Jana Germani/Bianca Caruso 15me.