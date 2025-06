Vela, Italia fuori dal podio mondiale ma competitiva nel 470 misto con due equipaggi in top10

L’Italia, a un mese di distanza da un Europeo di classe abbastanza negativo in quel di Spalato, si riscatta e archivia un buon risultato corale in occasione dei Campionati Mondiali del 470 misto. Nelle acque polacche di Gdynia è arrivato infatti un doppio piazzamento nella top10, con l’acuto finale di Elena Berta/Giulio Calabrò che hanno vinto la Medal Race rimontando fino al quinto posto nella generale.

Il miglior equipaggio azzurro in classifica ha fatto un po’ di fatica nella parte centrale della manifestazione, perdendo qualche punto di troppo sia nelle Qualifying Series che nelle prime regate di Gold Fleet, per poi salire di colpi nell’ultima giornata di Finali e soprattutto nella prova conclusiva a punteggio doppio riservata esclusivamente alle migliori dieci coppie in graduatoria.

“Siamo molto soddisfatti di come si è chiuso questo Mondiale. È stata una settimana lunga e intensa, e concluderla vincendo la Medal Race è una bella soddisfazione. Già ieri avevamo avuto buone sensazioni, chiudendo la giornata come migliori del giorno nella Gold Fleet. C’è un po’ di rammarico perché durante il campionato abbiamo lasciato per strada qualche punto in modo un po’ ingenuo, ma nel complesso siamo contenti del lavoro fatto“, hanno commentato ieri dopo il successo in Medal.

Andamento opposto invece per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (alla fine noni assoluti), estremamente competitivi nelle prime due giornate ma poi in difficoltà quando si è formata la Gold Fleet. In generale va comunque detto che le prime tre imbarcazioni hanno avuto una marcia in più a livello di risultati e costanza, ma l’Italia ha dimostrato sin qui in stagione (soprattutto con i podi nel circuito Sailing Grand Slam a Palma e Hyeres) di poter contare su due coppie interessanti in prospettiva verso Los Angeles 2028.