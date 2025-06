Vela, Giunchiglia/Schio stabili in top10 agli Europei 49erFX. Italia distante dalle medaglie

Si affievoliscono le residue chance di medaglia dell’Italia al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Day-4 in cui si sono disputate tre regate per la flotta femminile e le prime due prove delle Final Series maschili.

Tra le donne Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si confermano il miglior equipaggio azzurro in classifica, restando virtualmente in zona qualificazione per la Medal Race ma allontanandosi dalla lotta per le medaglie continentali. La coppia italiana non ha brillato oggi, mettendo a referto uno score di 6-20-14 e attestandosi a -39 dalle leader tedesche Bergmann/Wille, -33 dalle polacche Melzacka/Jankowiak, -32 dalle sorelle canadesi Lewin-Lafrance e a -25 dall’altro tandem teutonico Steinlein/Bartelheimer. Ancora in difficoltà purtroppo Jana Germani/Bianca Caruso (29-17-12), al 20° posto overall.

In campo maschile prosegue l’ottima settimana dei neozelandesi Seb Menzies/George Lee Rush, sempre in vetta alla graduatoria open con un vantaggio di 16 punti sui danesi Frederik Rask/Jakob Precht Jensen e 26 sui britannici William Pank/Thommie Grit. L’unica coppia italiana presente in Gold Fleet, formata da Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, è salita dal 18° al 17° posto assoluto nella generale a 14 punti dalla top10 scartando una squalifica e archiviando una positiva nona piazza nella seconda regata del giorno.