Vela: Giunchiglia-Schio seconde dopo due regate agli Europei 49erFx

Termina con ottime notizie in chiave Italia la prima giornata valida per i Campionati Europei 2025 di vela, classe 49Er, rassegna in fase di svolgimento sulle acque greche di Thessaloniki, in Grecia. Nella categoria 49erFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio hanno infatti ben figurato, accomodandosi al posto d’onore dopo le prime due regate.

Nello specifico le azzurre si sono attestate in quarta posizione nella prima prova, per poi piazzarsi al terzo posto nella seconda, raggiungendo così 7 punti netti, gli stessi delle leader polacche Aleksandr Melzacka-Sandra Jankowiak, prime grazie alla vittoria della regata inaugurale e al successivo sesto posto.

Non lontane poi le tedesche Sophie Steinlein-Catherine Bartelheimer, terze con 10 punti netti dopo un 9-1 con cui hanno preceduto le ceche Sofia Burska-Sara Tkadlecova, quarte con 11, e le britanniche Freya Black-Saskia Tidey, quinte con 17. Leggermente più attardate invece Jana Germani-Bianca Caruso, al momento ventitreesime con 45 (26-19).

In campo maschile a prendersi la leadership dopo tre regate sono stati invece gli austriaci Keanu Prettner-Jacob Flachberger, leader con 11 davanti ai velisti dell’Uruguay Hernan Umpierre-Fernando Diz, secondi con 18. Terza moneta, ovviamente provvisoria, invece per gli statunitensi Nevin Snow-Ian Macdiarmid (20).

Da segnalare infine la trentunesima di Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, i quali compiendo un 17-14-8 hanno raccolto 39 punti netti. Quarantesimi inoltre Zero Valerio Marchesini-Leonardo Chistè (52) e Seneca Renzo Veronelli-Alessandro Renzo Veronelli (61).