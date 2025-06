Vela, Giunchiglia/Schio scivolano fuori dalla top10 e rischiano di non entrare in Medal Race agli Europei 49erFX

Bilancio in rosso per l’Italia al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2025 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento nelle acque di Salonicco (Grecia). Quest’oggi le condizioni meteo hanno consentito agli organizzatori di completare tutte le regate previste, quindi tre per la Gold Fleet maschile e altrettante per la flotta unica femminile. Domani è in programma un’altra prova di Opening Series e a seguire la Medal Race.

Nel doppio femminile 49erFX è scivolato purtroppo fuori dalla top10 il miglior equipaggio azzurro in classifica, con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio che hanno messo a referto uno score odierno di 2-19-18 scendendo al 12° posto assoluto con un distacco di 5 punti dalla qualificazione in Medal Race e a 25 dal bronzo continentale (virtualmente sul collo delle tedesche Steinlein/Bartelheimer).

Ancora troppo altalenante il rendimento della seconda coppia tricolore in gara, formata da Jana Germani e Bianca Caruso, con un parziale di 1-6-22 valevole per la 17ma piazza overall a 24 punti da una top10 ormai irraggiungibile. Per il titolo europeo si è delineato nel frattempo un duello tra Polonia (Melzacka/Jankowiak) e Germania (Bergmann/Wille), separate da un solo punto, mentre al comando della graduatoria Open troviamo le sorelle canadesi Lewin-Lafrance.

Europei Open dominati in campo maschile dai neozelandesi Seb Menzies/George Lee Rush, ormai già certi della vittoria finale avendo a disposizione un margine di 35 punti sugli uruguaiani Umpierre/Diz. Tutto aperto invece per l’oro continentale, con tante formazioni ravvicinate ed i britannici Pank/Grit in testa per il momento a +1 sui fratelli spagnoli Wizner. Medal Race ormai fuori portata per l’unico equipaggio presente in Gold Fleet, con Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni in 18ma piazza assoluta (12ma tra gli europei) dopo aver collezionato uno score di 20-17-3.