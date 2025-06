Vela: Giunchiglia-Schio none dopo la seconda giornata ai Campionati Europei 49er

Una seconda giornata di competizioni non facile per gli azzurri impegnati ai Campionati Europei di vela, classe 49er, rassegna in fase di svolgimento in Grecia, precisamente sulle acque di Thessaloniki. Nello specifico nella categoria 49ErFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, ieri seconde, sono scivolate al nono posto, a causa di tre regate in cui sono dovute accontentare sempre di piazzamenti fuori dalla top 10.

Le nostre portacolori nello specifico hanno collezionato la diciassettesima, la diciannovesima (al momento tagliata) e l’undicesima posizione, guadagnando in questo modo 35 punti netti, una lunghezza in più rispetto alle francesi Mathilde Lovadina-Lou Berthomieu, ottave con 34.

Molto bene invece le polacche Alessandra Melzacka-Sandra Jankowiak, adesso in testa con 15 punti netti (2-10-6), precedendo le tedesche Maria Bergmann-Hanna Wille, seconde con 17 davanti alle britanniche Freya Black-Saskia Tidey (19). Da menzionare quanto fatto delle italiane in risalita Jana Germani-Bianca Caruso, quindicesime con 48 (10-17-2).

Nella categoria 49er invece svettano gli austriaci Keanu Prettner-,Jakob Flachberger, i quali nell’unica prova disputata oggi terminata al quarto posto hanno portato il loro punteggio a 11. Non lontani gli atleti dell’Uruguay Hernan Umpierre-Fernando Diz, secondi con 18, egli statunitensi Kevin Snow-Ian Macdiarmid, terzi a 20. Fuori dalla top 30 invece gli azzurri: Lorenzo Pezzulli e Tobia Torroni sono infatti trentunesimi con 39, Jan Pernarcic-Bruno Festo trentottesimi con 52, Zeno Valerio Marchesini-Leonardo Chisté quarantesimi con 52, Seneca Renzo Veronelli-Alessandro Renzo Veronelli quarantatreesimi con 61.