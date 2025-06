Vela, Ferrari-Dubbini quinti dopo la seconda giornata ai Mondiali 470. Berta-Calabrò in top 10

Una giornata perlopiù interlocutoria per gli azzurri impegnati ai Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 470, rassegna in fase di svolgimento presso le acque di Gdynia, in Polonia. Il vento debole prima e la pioggia dopo hanno infatti cambiato sensibilmente il programma del secondo giorno di competizioni, in cui si è svolta solo una regata.

L’unica prova non ha sorriso particolarmente al binomio azzurro composto da Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini, i quali si sono dovuti accontentare della dodicesima moneta (in flotta gialla), piazzamento al momento cassato dal sistema. Intatto dunque il conto dei punti netti, fermo a cinque, validi per la quinta piazza alle spalle dei tedeschi Simon Diesch-Anna Markfort, quarti con lo stesso punteggio e con un andazzo simile, considerando la settima posizione anche questa al momento scartata considerando quanto fatto nel day-1.

Non cambia neanche la situazione al vertice, visto che con il decimo posto in flotta gialla i transalpini Matisse Picaud e Lucie De Gennes sono rimasti a due punti netti, tenendo a distanza minima gli altri velisti della Germania Theres Dahnke-Paco Mezler e i britannici Hannah Bristow-James Taylor, entrambi appaiati a quattro punti.

Bene infine Elena Berta e Giulio Calabrò, abili a strappare oggi un quarto posto che ha concesso loro di guadagnare la nona piazza con sette punti, ad una lunghezza di distanza dagli austriaci Lara Vadlu-Niklas Haberl, decimi con otto. Ventottesimi invece Flavio Fabbrini-Sveva Carraro con 22.