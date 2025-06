Vela, Ferrari/Dubbini perdono quota e si allontanano dalla lotta per le medaglie ai Mondiali 470

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento a Gdynia (in Polonia). Quest’oggi si sono disputate come da programma le prime tre regate di Gold Fleet (riservata ai migliori 25 equipaggi dopo le Qualifying Series), portando a otto il numero delle prove completate sin qui in attesa dell’ultimo giorno di Finali e della Medal Race.

Day-4 negativo purtroppo per i colori azzurri, con l’Italia che vede affievolirsi drasticamente le speranze di conquistare una medaglia in questa rassegna iridata quando mancano un massimo di tre regate prima della Medal Race a punteggio doppio. Al momento entrambi gli equipaggi tricolori si trovano nella top10 della generale e accederebbero all’evento finale, ma il distacco dalla zona podio è aumentato sensibilmente.

Grande passo indietro soprattutto per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, scesi dal terzo all’ottavo posto overall a causa di un rendimento opaco nella flotta Gold (9-13-15 il parziale di oggi) con un gap attuale di 23 punti dal bronzo virtuale. Non è andata molto meglio a Elena Berta/Giulio Calabrò (10-12-7), che hanno guadagnato una posizione attestandosi in decima piazza assoluta a -30 dalla top3.

Graduatoria ancora cortissima almeno tra le prime tre coppie, con gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara che conservano la leadership a +2 sui britannici Hannah Bristow/James Taylor e a +3 sui tedeschi Simon Diesch/Anna Markfort.