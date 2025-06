Vela, Ferrari/Dubbini entrano in zona podio dopo cinque regate ai Mondiali 470

Va in archivio con un bilancio soddisfacente per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Gdynia (Polonia). Day-3 in cui si sono disputate come da programma due regate per ciascuna flotta, archiviando dunque le Qualifying Series dopo cinque prove e promuovendo i migliori 25 equipaggi della generale in Gold Fleet a partire da domani.

Italia che continua a sognare in grande con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, che hanno brillato quest’oggi raccogliendo un quinto ed un primo posto nel Yellow Group. Risultati che proiettano l’equipaggio tricolore in terza piazza assoluta con 11 punti netti (scartando al momento come peggior score una 12ma posizione), a -2 dai leader spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara e a -1 dai britannici Hannah Bristow/James Taylor.

Ferrari/Dubbini condividono la terza posizione con i tedeschi Theres Dahnke/Paco Melzer, mentre la seconda coppia azzurra è uscita virtualmente dalla top10 in classifica. Elena Berta/Giulio Calabrò, autori di un parziale odierno di 13-9 nella flotta gialla, sono scesi infatti all’11° posto overall con 23 punti restando comunque pienamente in corsa per la Medal Race e potenzialmente anche per le medaglie iridate.