Vela, Ferrari/Dubbini e Berta/Calabrò partono forte ai Mondiali 470 dopo due regate

Prima giornata abbastanza positiva nel complesso per gli equipaggi italiani di punta ai Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Gdynia (Polonia). Quest’oggi il forte vento, con raffiche anche superiori ai 30 km/h, ha costretto i velisti ad una lunga attesa prima di riuscire a completare in serata le due regate previste da programma per ciascuna flotta.

Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini si sono attestati nelle posizioni di vertice in entrambe le prove disputate, portando a casa uno score di 2-3 nel Blue Group ed inserendosi nel gruppo dei terzi classificati nella generale a quota 5 punti insieme alle coppie tedesche Simon Diesch/Anna Markfort e Theres Dakhne/Paco Melzer, entrambe impegnate nella flotta blu.

Questo terzetto paga un distacco di 3 punti dai leader francesi Matisse Pacaud/Lucie De Gennes, capaci di vincere le due regate della flotta gialla, mentre i britannici Hannah Bristow/James Taylor occupano la seconda piazza assoluta a -2 dalla testa con un parziale di 2-2 nel Yellow Group. Buona partenza in chiave azzurra anche per Elena Berta/Giulio Calabrò, ottavi in graduatoria con 10 punti totali dopo un terzo ed un settimo posto nella Yellow Fleet.