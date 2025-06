Vela, doppietta Italia nell’ILCA 7 alla Kieler Woche 2025: vince Chiavarini, secondo Peroni

Adesso possiamo finalmente dirlo. E’ doppietta Italia nell’ILCA 7 alla Kieler Woche 2025, competizione internazionale di vela inserita nel circuito Sailing Grand Slam ed in scena questo weekend presso la località tedesca di Kiel. Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni hanno infatti difeso il piazzamento già abbondantemente ottenuto nelle scorse regate, conquistando rispettivamente la prima e la seconda posizione anche dopo la medal race.

Nello specifico Chiavarini ha terminato l’ultimo segmento al quinto posto, totalizzando quindi 23 punti netti e tenendo a distanza di quattro lunghezze il connazionale Peroni, il quale vincendo la medal race si è attestato con 27 punti scavando un solco profondo sull’irlandese Finn Lynch, terzo con 49.

Nell’ILCA 6 ha chiuso al sesto posto invece Chiara Benini Floriani, velista che negli ultimi giorni ha raddrizzato il tiro terminando al posto d’onore l’ultima prova e accontentandosi dunque di 92 punti netti. Trionfo invece per la danese Anna Munch, leader con 49 davanti alla magiara Maria Erdi (70) ed all’olandese Maxime van de Werken-Jonker (81).

Capovolgimento di fronte non indifferente poi nella classe 49erFx, dove alla fine a salire sul gradino più alto del podio è stato il binomio britannico formato da Freya Black-Saskia Tidey, abili a trionfare nella medal race superando con il punteggio di 42 le favorite padrone di casa Sophie Steinlein-Catherine Barthelheimer, seconde con 47.3 a causa d un’opaca ottava casella strappata all’ultimo atto. Terzo posto invece per le canadesi Georgia Lewin Lafrance-Antonio Lewin Lafrance, le quali con 52 hanno avuto la meglio sulle teutoniche Maria Bergmann-Hanno Wille, serie candidate per il podio ma in quarta piazza a causa della decima posizione nella medal che è valso il totale di 57.

Nel 49er vincono sul velluto invece Erwan Fischer-Clèment Pequin che, malgrado il decimo piazzamento nella regata di chiusura, hanno guadagnato 56.6 punti netti precedendo Jacob Meggendorfer-Andreas Spanger, secondi con 60 distanziando di tre punti gli avversari dell’Uruguay Hernan Umpierre-Fernando Diz, terzi con 63.

Nella giornata odierna sono inoltre cominciate le prove della classe 470 misto. Inizio discreto in tal senso per Elena Berta-Giulio Calabro’, settimi con 7 punti netti dopo l’unica regata andata in scena. Al vertice troviamo invece il duo britannico Martin Wrigley-Bettine Harris (1), seguiti dai due equipaggi lusitani Diogo Costa-Carolina Joao (2) e Beatriz Gaga-Rodolfo Pieris (3)

Gran Bretagna al vertice anche dopo le prime tre regate della classe Nacra17, complice il primo posto di John Gimson-Anna Burnet, avanti con due punti netti. Vicinissimi i transalpini Tim Mourniac-Aloise Retornaz (3) e gli australiani Brin Liddel-Rhiannan Brown, terzi con 6. In questa gara non era presenti gli atleti azzurri.