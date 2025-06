Vela: Chiavarini e Peroni ancora davanti dopo il day-4 al Kieler Woche 2025

Termina un day-4 di conferme ed interessanti scossone in quel di Kiel, località tedesca teatro questa settimana della celeberrima Kieler Woche 2025, competizione velistica inserita nel circuito Sailing Grand Slam. In tal senso arrivano ancora ottime notizie nella classe ILCA 7, dove Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni continuano a gravitare rispettivamente al primo ed al secondo posto anche dopo la settima regata complessiva effettuata, proiettandosi in alto in vista della medal race in programma domani.

Molto bravo nello specifico Chiavarini, piazzatosi al terzo posto nel segmento odierno raccogliendo così tredici punti netti e scavando un solco di dodici lunghezze su Peroni, al momento secondo con 25 dopo aver chiuso la prova all’undicesimo posto. Lontano, ma da tenere comunque sotto stretta osservazione l’irlandese Finn Lynch, oggi primo e terzo nell’overall con 43. Segnali incoraggianti inoltre da Lorenzo Pascali, undicesimo con 68 a seguito del posto d’onore centrato oggi.

Nell’ILCA 5 invece dopo l’ottava e la nona regata la danese Ana Munch comanda saldamente le operazioni attestandosi con 36 punti netti, maturati grazie al 2-1 odierno. A diciannove lunghezze di distanza svetta invece la neerlandese Maxime van de Werken-Jonker, seconda con 52 davanti alla magiara Maria Erdi, terza a quota 61. Ma la notizia più interessante è arrivata da Chiara Benini Floriani, la quale sfruttando la brillante prestazione da 1-3 in gold fleet è salita fino alla nona piazza con 87. Fuori dalla top 20 le altre azzurre Emma Mattivi, ventiduesima con 141, Maria Vittoria Arseni, venticinquesima con 148, e Giorgia Della Valle, ventiseiesima con 149.

Nella classe 49er giornata positiva per Lorenzo Pezzilli-Tobia Perroni, abili a piazzare un 10-3-8 salendo così al dodicesimo posto con 80. Ai piani alti invece prende il largo il francese Erwan Fischer-Clèment Pequin, leader con 46.6 precedendo gli atleti dell’Uruguay Hernan Umpierre-Fernando Diz, secondi con 49, ed i tedeschi Jacob Meggendorfer-Andreas Spranger, terzi con 52. Da menzionare anche Zeno Valerio Marchesini-Leonardo Chistè, diciannovesimi con 103, e Jan Pernarcic-Bruno Festo, ventiduesimi con 114.

In campo femminile, dunque nel 49erFx, continuano a dettare legge le padrone di casa, complice la prima posizione di Sophie Steinlein-Catherine Bartelheimer, attualmente davanti a tutte con 27.5, e la seconda di Katharina Schwachhofer-Elena Stoltze con 34. Si insidiano sul gradino più basso del podio quindi Freya Black-Saskia Tidey, terze con 35.