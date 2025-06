Vela, Chiavarini e Peroni ancora al vertice dopo il day-3 del Kieler Woche 2025

Arrivano buone notizie da Kiel, località tedesca che sta ospitando questa settimana il Kieler Woche 2025, una delle rassegne velistiche più importanti della stagione facente parte del nuovo circuito Sailing Grand Slam. In un terzo giorno di competizioni tutt’altro che semplice (considerate condizioni meteorologiche instabili e un mare mosso) a brillare sono stati ancora Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni, rispettivamente primo e secondo nella classifica overall della specialità ILCA 7.

I nostri ragazzi, entrambi in flotta gialla, si sono resi artefici di due prestazioni positive. Chiavarini nello specifico ha terminato la prima regata della seconda fase in ottava posizione, piazzamento poi cancellato da regolamento, per poi raccogliere il primo posto nella seconda arrivando a 10 punti netti.

In campo femminile svetta invece l’oceanica Elyse Ainsworth, leader con 32 precedendo la danese Anna Munc, seconda con 34, e l’ungherese Maria Erdi, terza con 36.0. Giornata altalenante per Chiara Benini Floriani, attualmente sedicesima dopo un 18-5-18 co cui è arrivata a 121 punti netti. Ci sono poi altre due azzurre in top 30: stiamo parlando di Emma Mattavi, ventisettesima con 103, e Giorgia Della Vella, trentesima con 107.

Dominio teutonico poi nella classe 49erFx, complice la tripletta segnata da Maria Bergmann, leader con 20. dopo il 9-2 segnato oggi. Seguono due Sophie Steinlein, seconda con 56, e Katarina Schwachhofer, terza con 26. Niente regate infine per la 49er, di cui era prevista solo la settima prova complessiva.