Vela, Berta/Calabrò vincono la Medal Race ai Mondiali 470. Oro thrilling per la Spagna

Epilogo thrilling a Gdynia per i Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, con la Medal Race che si è rivelata decisiva per la composizione del podio nella classifica generale della rassegna iridata. Nelle acque polacche sono stati alla fine gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara a centrare il bersaglio grosso, spuntandola per un’incollatura al termine di una sfida vibrante ed incerta fino all’ultima regata.

La coppia iberica, quarta in Medal Race, ha preceduto all’arrivo i tedeschi Simon Diesch/Anna Markfort vincendo dunque il confronto diretto e operando il sorpasso in graduatoria proprio in extremis (stesso punteggio, ma priorità agli spagnoli per il miglior piazzamento nell’ultima prova), mentre i britannici Martin Wrigley/Bettine Harris si sono dovuti accontentare della medaglia di bronzo non approfittando appieno della marcatura stretta tra le prime due imbarcazioni della generale e arrivando terzi in Medal, a -1 in classifica dall’oro (sarebbe bastato un secondo posto per vincere il titolo).

Ultima giornata che ha sorriso all’Italia, con Elena Berta/Giulio Calabrò che hanno chiuso in bellezza una settimana non esaltante aggiudicandosi la prova conclusiva e balzando così dal settimo al quinto posto assoluto. Niente exploit invece per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, rimasti in nona piazza overall (8° posto parziale oggi).