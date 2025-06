Vela: Berta-Calabrò salgono di colpi nel day-6 del Kieler Woche 2025

Va in archivio un sesto giorno di competizioni dai connotati interlocutori al Kieler Woche 2025, prestigiosa rassegna veristica in scena questa settimana sulle acque tedesche di Kiel ed inserita nel circuito Sailing Grand Slam. In ottica Italia è infatti da segnalare quanto di buono fatto nella classe 470 misto da Elena Berta e Giulio Calabrò, saliti dal settimo al quinto posto complessivo dopo aver affrontato nel migliore dei modi le due regate odierne.

Nello specifico l’equipaggio azzurro si è piazzato in seconda posizione nella terza regata in programma, centrando poi il sesto posto arrivando così a 15 punti netti. Al momento non è lontano il gradino più basso del podio, occupato dai lusitani Diogo Costa-Carolina Joao con 11 punti.

Percorso netto invece per i britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, leader con 3 dopo aver vinto tutte e quattro le prove disputate fino ad adesso. Seconda piazza inoltre per i portoghesi Beatriz Gaga-Rodolfo Pires con 8 punti netti.

Nella classe Nacra 17, segmento con nessuna formazione azzurra in lizza, prosegue infine a gonfie vele il cammino dei velisti della Gran Bretagna John Gimson-Anna Burnet, leader con 6 punti netti precedendo i francesi Tim Mourniac-Aloise Retornaz, secondi con 9, e gli australiani Brin Liddell-Rhiannan Brown, terzi con 18.