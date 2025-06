Vela, Berta/Calabrò falliscono l’operazione rimonta e restano fuori dal podio nel 470 misto alla Kieler Woche

Elena Berta e Giulio Calabrò non riescono nell’impresa e restano fuori dal podio nel 470 misto al termine della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo valevole in questo caso anche come terzo capitolo stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Nella baia di Kiel (in Germania) sono andate in scena quest’oggi le Medal Race di due classi olimpiche: 470 e Nacra 17.

Berta/Calabrò, unico equipaggio azzurro presente nella regata finale (a punteggio doppio e riservata solo ai primi 10 della generale), hanno chiuso in quinta piazza la Medal Race vedendo svanire dunque le residue chance di top3 assoluta e attestandosi al sesto posto assoluto con un distacco di 9 punti dal terzo posto dei portoghesi Diogo Costa/Carolina Joao.

La Kieler Woche è andata in archivio in questa classe con il successo dei britannici Martin Wrigley/Bettine Harris, bravi a difendere la leadership in classifica imponendosi nella Medal Race e respingendo al mittente il possibile tentativo di sorpasso degli spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara, lontani 12 punti dalla vetta. Da segnalare infine la sorprendente vittoria nel Nacra 17 (in assenza degli italiani Ugolini/Giubilei) dei francesi Tim Mourniac/Aloise Retornaz davanti ai favoriti britannici John Gimson/Anna Burnet