Vela, Berta/Calabrò e Ferrari/Dubbini accedono alla Medal Race ai Mondiali 470

Due equipaggi italiani prenderanno parte alla Medal Race dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 470. Dopo il secondo giorno di Gold Fleet infatti, Elena Berta/Giulio Calabrò e Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini hanno staccato il pass per l’ultimo atto della rassegna iridata, centrando rispettivamente il settimo ed il nono posto.

Nello specifico Berta/Calabrò si sono resi artefici di una giornata in modalità diesel cominciata con un sesto posto, proseguita con un quinto e terminato con un secondo piazzamento che ha consentito loro di arrivare a 65 punti netti. Non vicino in tal senso il podio, considerato che al momento i britannici Martin Wrigley/James Taylor gravitano al terzo posto con 43 punti netti.

Un po’ contratti invece Ferrari-Dubbini che, dopo aver chiuso in dodicesima posizione la prima regata odierna, sono scivolati addirittura nella casella numero 26 nella seconda (mancata partenza), per poi terminare il trittico di regate con una quarta posizione per 76 punti netti.

Lotta serratissima al vertice, considerando il primato provvisorio dei tedeschi Simon Diesch-Anna Markfort, leader con 38 punti netti a distanza ravvicinatissima dagli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, secondi con 40 precedendo appunto i già citati Wrigley-Harris, sul gradino più basso con sette lunghezze di vantaggio rispetto ai compagni di squadra Hannah Bristow-James Taylor, quarti con 50.