Vela, alti e bassi per l’Italia nella prima giornata della Kieler Woche 2025

Si è appena conclusa la prima giornata della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici annuali più importanti e prestigiosi al mondo valevole in quest’occasione anche come terzo atto stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Nella baia di Kiel (in Germania) sono andate in scena oggi le prime regate di flotta di alcune classi, mentre nella seconda metà della kermesse toccherà anche ad altri protagonisti.

Italia subito protagonista nel singolo maschile ILCA 7, con tre rappresentanti nella top10 della generale dopo una prova. Il migliore degli azzurri in classifica è Dimitri Peroni, 4° grazie alla seconda piazza nella Yellow Fleet davanti ai connazionali Lorenzo Brando Chiavarini (7° assoluto) e Antonio Pascali (10° overall). Prima regata positiva anche per Paolo Freddi 16° (sesto nel Blue Group), Matteo Bertacchi 22° (ottavo nella flotta blu) e Pietro Giacomoni 25° (nono nel gruppo rosso).

Avvio meno brillante nel singolo femminile ILCA 6 per le azzurre di punta Chiara Benini Floriani (10ma nella flotta blu) ed Emma Mattivi (12ma nella flotta gialla), rispettivamente al 19° e 23° posto della generale. Alle loro spalle si è inserita Maria Vittoria Arseni, 25ma assoluta con una 13ma piazza nella Yellow Fleet. Partenza in salita nel doppio femminile 49erFX per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, relegate in 27ma posizione con uno score di 10-19 nel gruppo giallo.