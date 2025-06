Vanzini sicuro: “Credo che Verstappen riveda il suo talento in Antonelli”

Il Gran Premio d’Austria di ieri, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ha vissuto pochi momenti emozionanti Anzi, visto il dominio incontrastato delle McLaren, si può dire che l’unico colpo di scena è avvenuto in partenza. Esattamente in curva 3. Il celebre tornantino del Red Bull Ring, laddove gli attacchi non mancano, e di conseguenza i sorpassi. Il pensiero è stato anche quello di Andrea Kimi Antonelli che ha provato la staccata profonda.

Vedendo gli esiti dell’attacco si può parlare sicuramente di troppo profonda dato che, dopo avere evitato per questione di millimetri Lewis Hamilton, è andato a centrare la posteriore destra di Max Verstappen, mandando ko l’olandese e sé stesso. Un errore grave e pacchiano che può ovviamente accadere nel percorso di crescita del giovane talento bolognese. La grande sorpresa, tuttavia, è stata la reazione del quattro volte campione del mondo.

Molti si sarebbero aspettati una sfuriata di “Super Max” che, invece, ha vissuto il tutto, sin dai primi momenti fuori dalla sua Red Bull, nella maniera più calma e pacata possibile. Una vera sorpresa. Il pilota della Mercedes è andato subito a chiedere scusa al suo illustre collega, spiegando i motivi dell’impatto. Max Verstappen, togliendosi il casco e camminando verso l’uscita dal tracciato, ha ascoltato il rookie classe 2006 con attenzione, accettando immediatamente le scuse. Anche nelle interviste post-gara il nativo di Hasselt ha ribadito che non fosse successo nulla di grave e che era tutto a posto con Andrea Kimi Antonelli.

Un comportamento che ha fatto drizzare le antenne di molti. Carlo Vanzini, telecronista di Sky Sport, ha voluto dare una lettura di un qual certo spesso a quanto avvenuto tra i monti della Stiria: “Oggi Max Verstappen ha scelto in Andrea Kimi Antonelli il suo erede – la sentenza – Lo si è visto dal suo atteggiamento. Max è sceso dalla macchina e non si è minimamente scagliato contro a Kimi. Anzi, anche nelle interviste ha ribadito che accettava le sue scuse e lo perdonava. Non solo, ha aggiunto come Antonelli gli piaccia tanto come pilota. Proprio per questo motivo penso che riveda in lui il suo talento. Direi che è un bellissimo segnale di Max nei confronti del nostro portacolori”.