Valentino Rossi bersagliato dalla sfortuna alla 24 Ore di Le Mans: si ritira quando era al comando!

Valentino Rossi non è riuscito a completare la 93ma edizione della 24 Ore Le Mans. Il ‘Dottore’ è stato costretto a ritirarsi a 13 ore e 23 minuti dalla conclusione quando si trovava in lotta per la vittoria finale al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT.

L’italiano ha svolto un lavoro esemplare insieme al compagno di squadra Ahmad Al Harthy ed a Kelvin van der Linde. Quest’ultimo è stato protagonista di un incidente della notte, un episodio sfortunato che ha causato il ritiro dell’auto n. 46.

Un problema elettrico ha portato il sudafricano nella ghiaia delle ‘Curve Porsche’, l’ex vincitore della 24h del Nurburgring non ha potuto controllare la vettura che virtualmente si collocava al comando della classe LMGT3.

Sfortuna in ogni caso per il pluricampione del mondo delle due ruote che, come nel 2024, non riesce a vedere la bandiera a scacchi. L’appuntamento è rimandato alla prossima stagione agonistica per l’iconico n. 46, che tra due settimane disputerà la famosa 24h di Spa valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La 24h Le Mans 2025 non è stato l’evento ideale per il Team WRT che dopo aver perso la BMW n. 46 ha perso anche la M4 GT3 n. 31. L’auto targata ‘The Bend Motorsport Park’ ha dovuto alzare bandiera bianca per i danni riportati dopo aver colpito un coniglio.