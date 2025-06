Vagnozzi consola Sinner dopo la finale del Roland Garros: “L’Italia è fiera di te, ne uscirai più forte”

Jannik Sinner ha dimostrato di poter competere alla pari con Carlos Alcaraz anche sulla terra battuta, perdendo al super tie-break del quinto set la finale del Roland Garros dopo una dura battaglia di quasi cinque ore e mezza. Al rientro dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, il numero uno al mondo ha raggiunto l’ultimo atto agli Internazionali d’Italia ed è arrivato ad un solo punto (con tre match point consecutivi in risposta) dal successo agli Open di Francia.

“Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei. Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno“, l’emozionante messaggio pubblicato sui social da Simone Vagnozzi.

L’allenatore dell’azzurro ha poi aggiunto: “Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più. Essere al tuo fianco non è solo un onore, ma una responsabilità che porto con fierezza. Questa storica partita ti renderà ancora più forte. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e a tutto il suo team“.

Una sconfitta molto dolorosa per come è maturata, che spegne almeno in questo 2025 il sogno Grande Slam e che nega all’altoatesino la gioia del primo titolo di peso in carriera su questa superficie. La prestazione di ieri ed il livello espresso per tutto il torneo devono però far guardare al futuro con grande ottimismo, già a partire dall’erba di Wimbledon tra un mese.