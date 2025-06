US Open golf 2025: orario, programma, tv, streaming

Si riparte, in tema di Major, dallo US Open. Si riprende da Oakmont, in Pennsylvania, e questo è un fattore che cambia di molto le prospettive rispetto a quel Pinehurst che, un anno fa, vide il dramma di Rory McIlroy, che perse in maniera folle a favore di Bryson DeChambeau.

Quest’anno tutto è cambiato: il nordirlandese ha completato il Career Grand Slam, e di incertezza ce n’è tanta anche se tutto suggerisce uno Scottie Scheffler in grandissima forma, visto il corso dei recenti eventi. Dopo due Major a secco, l’Italia schiera tre uomini, tutti arrivati dalle qualificazioni: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan, mentre di pochissimo non ce l’ha fatta Matteo Manassero.

Lo US Open 2025 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport sia in tv che in streaming. La tv satellitare trasmetterà ogni giorno attraverso Sky Sport Golf (206): primo e secondo giro dalle 13:30, terzo e quarto giro che si vedrà dalle 18:00. Dalla prima all’ultima palla, in sostanza.

CALENDARIO US OPEN 2025

Giovedì 12 giugno

Ore 13:30 circa Primo giro

Venerdì 13 giugno

Ore 13:30 circa Secondo giro

Sabato 14 giugno

Ore 18:00 circa Terzo giro

Domenica 15 giugno

Ore 18:00 circa Quarto giro

PROGRAMMA US OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: SkyGo e Now