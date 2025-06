US Open 2025, svelate le 16 coppie del torneo di doppio misto: ci sono Sinner, Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori!

Sono state annunciate le 16 coppie partecipanti al nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, che andrà in scena martedì 19 e mercoledì 20 agosto, dunque nella settimana in cui si disputano anche i tabelloni di qualificazione del singolare.

Ottavi e quarti in programma martedì 19, semifinali e finale previste mercoledì 20: nei primi tre turni i match saranno composti da due set che si vinceranno a quota 4 game, con deciding point sul 40-40, ed eventuale match tiebreak a 10 punti al posto del terzo set, mentre in finale i primi due set si vinceranno a quota 6 game.

Otto coppie sono state ammesse in base al ranking combinato di singolare, mentre altre otto hanno ricevuto una wild card: Jannik Sinner giocherà con la statunitense Emma Navarro, mentre le coppie tutte italiane saranno formate da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti e da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

LE 16 COPPIE DEL DOPPIO MISTO DEGLI US OPEN 2025

(In ordine di ranking combinato di singolare)

Emma Navarro/Jannik Sinner

Zheng Qinwen/Jack Draper

Jessica Pegula/Tommy Paul

Jasmine Paolini/Lorenzo Musetti

Elena Rybakina/Taylor Fritz

Mirra Andreeva/Daniil Medvedev

Madison Keys/Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka/Grigor Dimitrov

Iga Swiatek/Casper Ruud

Paula Badosa/Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu/Carlos Alcaraz

Belinda Bencic/Alexander Zverev

Olga Danilovic/Novak Djokovic

Taylor Townsend/Ben Shelton

Sara Errani/Andrea Vavassori

Naomi Osaka/Nick Kyrgios