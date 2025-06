URC 2025: Leinster e Bulls vincono le semifinali

Si sono disputate oggi le due semifinali dell’United Rugby Championship e in campo è stata sfida tra Irlanda e Scozia e derby sudafricano. Si è partiti dall’Aviva Stadium di Dublino, dove il Leinster (che ha chiuso al primo posto la stagione regolare) ha ospitato i Glasgow Warriors, mentre nel tardo pomeriggio al Loftus Versfeld di Pretoria è stata la volta dei Bulls contro gli Sharks. Ecco come è andata.

Avvio scoppiettante tra Leinster e Glasgow Warriors con un botta e risposta nei primi 5 minuti e due mete già a referto con Sheenan e Horne. Al 27’ può allungare il Leinster con la meta di Osborne per il 15-5. Non reagiscono gli scozzesi e al 32’ scappano via i dubliners con Clarkson e a fine primo tempo arriva anche la meta numero 4 con Sheehan per il 25-5 con cui si va al riposo. La doppietta di Osborne Al 53′ chiude di fatto il match e, così, le marcature di Frawley, Dobie e Tuipulotu servono solo per le statistiche e fissare il punteggio sul 37-19 finale per il Leinster.

Partono forte i Bulls contro gli Sharks E bastano 7 minuti ai padroni di casa per andare in meta con de Klerk. Continuano a spingere i Bulls e al 21′ va a segno Modie per il 12-0 parziale. Cresce la tensione e i Bulls si vedono affibiare tre gialli e il primo tempo si chiude sul 15-3. In superiorità numerica gli Sharks accorciano al 44′ con la meta di Mapimpi per il 15-8. Insistono gli Sharks e al 52′ Hooker va in meta per il – 2. Riallungano i Bulls dalla piazzola, poi con la parità di giocatori in campo tornano a dominare i padroni di casa e va in meta con Kriel per il 25-13 che chiude il discorso.

Finale, dunque, che vedrà affrontarsi Leinster e Bulls. L’appuntamento è per sabato 14 giugno a Dublino. Dall’ingresso definitivo dei team sudafricani nel 2021 una squadra dell’Emisfero Sud ha sempre raggiunto la finale, con la finale del 2022 che vide un derby tra Stormers e Bulls. Per i Bulls, dunque, questa sarà la terza finale giocata, con i sudafricani sconfitti in entrambe le occasioni precedenti. Per il Leinster è un ritorno all’ultimo atto del torneo dopo 4 anni, con i dubliners a caccia del nono sigillo.