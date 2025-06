Urc 2025: Leinster e Bulls, 80 minuti per il titolo

Si chiude domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, l’United Rugby Championship. Al Croke Park di Dublino scenderanno in campo, infatti, il Leinster e i Bulls per la finalissima dell’Urc. Per i dubliners la prima finale dopo quattro anni, mentre per i sudafricani è il bis dopo la finale persa un anno fa contro Glasgow.

La finale è quella tra le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare, con il Leinster che ha dominato con 16 vittorie e due soli ko, mentre i Bulls hanno raccolto 14 successi e quattro sconfitte. Nei playoff gli irlandesi hanno battuto gli Scarlets 33-21 e i Glasgow Warriors 37-19; mentre i sudafricani hanno avuto prima la meglio di Edimburgo per 42-33 e poi gli Sharks per 25-13.

Si tratta, dunque, di una sfida che promette grande equilibrio e dove è difficile trovare una favorita d’obbligo. Il Leinster è alla disperata ricerca di un successo che tra URC ed Europa manca da troppo tempo, mentre i Bulls sono a caccia della prima vittoria nel torneo dopo due ko in due finali negli ultimi tre anni.

Le due formazioni si sono affrontate una volta in stagione regolare, al Loftus Versfeld, e a imporsi sono stati i Bulls per 21-20. A conferma del grande equilibrio tra le due squadre, con i dubliners che hanno chiuso il match con 2 mete segnate a 1 e i sudafricani che si sono imposti in rimonta. Insomma, anche sabato a Dublino lo spettacolo è garantito.