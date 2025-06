URC 2025: Leinster domina i Bulls e si laurea campione!

Sono gli irlandesi del Leinster i campioni dell’United Rugby Championship 2025! I dubliners hanno vinto la finale giocata contro i sudafricani Bulls al Croke Park di Dublino, imponendosi per 25-7. Per Leinster è il ritorno al successo dopo 4 anni ed è il nono titolo per gli irlandesi, mentre per i Bulls è la terza finale persa negli ultimi 4 anni.

Parte subito forte il Leinster sotto la pioggia di Dubino, con gli irlandesi che fin dal calcio d’inizio spingono sull’acceleratore. E dopo sei minuti di gioco è Jack Conan a raccogliere l’ovale dal raggruppamento e ad allungarsi per il 7-0. Insiste il Leinster, rischia un giallo il Sudafrica per un alterco che coinvolge Vorster, ma al 14’ arriva il bis. Calcetto intelligente di McGrath, Jordie Barrett allunga al piede e si invola per il 14-0. Al 19’ rischia grosso la squadra ospite, con un calcetto folle nei propri 22, ma Lowe non riesce a raccogliere.

Soffre tantissimo la squadra di Pretoria, incapace di essere pericolosa, e Leinster che insiste in attacco. E al 23’ punizione per i dubliners, touche, maul e si stacca van der Flier e punteggio sul 19-0. Provano a entrare in partita i Bulls, dopo oltre mezz’ora si trovano per la prima volta vicino alla linea di meta, ma non sfondano e sprecano nuovamente tutto. Sudafricani che chiudono il primo tempo in attacco, ma non concretizzano e si va al riposo sul 19-0.

Non cambia la musica a inizio ripresa, con i Bulls che non concretizzano e Leinster che alla prima occasione va sulla piazzola con Prendergast per il 22-0. Servono 50 minuti per vedere i primi punti dei sudafricani ed è una meta che arriva da una touche, poi maul e a staccarsi è van der Merwe che schiaccia per il 22-7. Leinster che si affida alla mischia per riprendere a dominare al Croke Park, ma non trova punti.

Prendergast che al 62’ non trova i pali su una punizione, con il Leinster che ormai sta guardando anche al cronometro, gestendo il netto vantaggio e tenendo il dominio territoriale. Al 68’ altro fallo dei Bulls, torna sulla piazzola Prendergast e questa volta non sbaglia il 25-7. E la parola fine viene messa ufficialmente al 73’, quando il neoentrato Gunne si allunga e schiaccia il 32-7 che pesa tantissimo per i Bulls.