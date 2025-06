Una fuga rivoluziona la classifica del Giro NextGen. E ora Lorenzo Finn non potrà attaccare direttamente…

Una fuga a lunga gittata ha caratterizzato la quinta frazione del Giro d’Italia Next Gen, la prestigiosa corsa a tappe riservata agli under 23 che si snoda sulle strade del Bel Paese. Il gruppo dei migliori è giunto con un ritardo di circa due minuti e così la classifica generale è stata ridisegnata in maniera sensibile. L’australiano Luke Tuckwell ha indossato la maglia rosa con un vantaggio di 26” nei confronti dello sloveno Jakob Omrzel e di 36” su Filippo Turconi, mentre i due grandi favoriti della vigilia occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione.

Il belga Jarno Widar ha perso il simbolo del primato e accusa un distacco di 1’23”, mentre Lorenzo Finn è subito alle sue spalle a 1’30”. Nei fatti i due annunciati contendenti sono separati da sette secondi, ma lo schema tattico ha subito uno stravolgimento importante dopo l’arrivo a Gavi: Tuckwell è un uomo della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies ed è uno dei gregari di Finn, che dunque non attaccherà in prima persona visto che il suo compagno di squadra è in testa alla graduatoria. La squadra sarà obbligata a tenere la corsa, mentre Widar e la sua Lotto avrà l’onere di tentare dei forcing per ribaltare la situazione.

Lorenzo Finn non potrà attaccare direttamente Jarno Widar, a meno fino a quando Tuckwell riuscì a reggere un ritmo sostenuto. La Ovada-Acqui Terme di domani propone le salite di Cassinasco (4,6 km al 5,3%) e Sant’Ambrogio (4,5 km al 6%) negli ultimi 35 km e magari ci potrebbe essere un po’ di selezione, ma a risultare decisiva sarà la tappa di sabato, 161 km da Bra a Prato Nevoso: micidiale arrivo in salita, con gli ultimi 11 km al 7,3% di pendenza media. Chi sarà in maglia rosa al termine di quella frazione sarà favorito per il trionfo finale, anche se gli strappi di Prarostino e San Maurizio che animeranno la domenica conclusiva a Pinerolo andranno presi con le pinze.