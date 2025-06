Un venerdì da Coppa Davis (di una volta…) per l’Italia: Musetti e Sinner contro il resto del mondo!

Quello in programma domani è certamente un venerdì storico per l’Italia del tennis. Gli appassionati non più giovanissimi potrebbero in maniera più che lecita tentare l’accostamento con la Coppa Davis di una volta, formato che prevedeva, nella giornata inaugurale di una sfida articolata in tre giorni, i due incontri di singolare.

L’Italia si affida alle espressioni migliori di un movimento in costante ascesa per continuare a recitare un ruolo da protagonista assoluta. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner vanno all’assalto del resto del mondo per realizzare il sogno di una finale tutta italiana nel secondo Slam stagionale. L’unica volta che due giocatori italiani erano arrivati in semifinale nel secondo Slam stagionale è stato nel 1960 con Nicola Pietrangeli, poi vincitore del torneo, e Orlando Sirola.

Ad aprire le danze sarà il giocatore toscano che nella prima semifinale del singolare maschile del Roland Garros 2025 sfida Carlos Alcaraz. L’iberico è senza dubbio il principale favorito per centrare lo storico bis sulla terra parigina e, piccole pause fisiologiche a parte, è sembrato un rullo compressore nei match disputati fin qui. Il numero otto del mondo, già certo di arrivare almeno al numero sei nel prossimo ranking, continua però nel suo inarrestabile percorso di crescita, ha imparato ad accettare i momenti di difficoltà proposti dal singolo incontro e sa portare a casa le partite anche quando non riesce ad esprimere tutto lo straordinario potenziale di cui dispone.

Innegabile pensare che il detentore del titolo possa partire nettamente favorito in sede di pronostico e a rafforzare questa considerazione arriva anche il 5-1 nel bilancio dei confronti diretti. L’unico successo ottenuto dal carrarino sul numero 2 del mondo risale alla finale del 2022 del torneo sulla terra di Amburgo. Per provare a minare le certezze del suo rivale Musetti ha bisogno di giocare la partita perfetta nella quale non calare mai di concentrazione e sfruttare ogni minima concessione offerta dal detentore del titolo.

In una staffetta ideale tra i due alfieri italiani Jannik Sinner, numero uno del mondo, raccoglierà il testimone per andare a sfidare nella seconda semifinale Novak Djokovic, testa di serie numero 6. Il primo favorito del seeding ha disputato un torneo in costante crescendo e, con il trascorrere delle partite, impressiona sempre più gli appassionati per l’eccellente livello di gioco raggiunto.

Avversari in grado di creare più di un grattacapo come il ceco Jiri Lehecka sono stati letteralmente spazzati via, la grande rivelazione del torneo Alexander Bublik non ha praticamente visto palla per due set su tre. La musica adesso però cambia contro il serbo perché l’ex numero uno del mondo sembra aver ritrovato solidità e certezze di gioco, componenti a cui si aggiunge la spinta data dalla voglia di centrare il venticinquesimo successo in carriera in un torneo del Grande Slam.

Il bilancio dei precedenti tra i due giocatori è di 4-4, dato che però registra un trend di 3-0 a favore del tennista italiano dallo storico successo ottenuto nella semifinale di Coppa Davis giocata a Malaga nel 2023. L’ultimo faccia a faccia risale invece alla finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 vinta da Sinner. Sembra lecito attendersi una partita nella quale il numero uno del ranking ATP proverà a prendere il comando delle operazioni per imporre il suo ritmo forsennato e fiaccare la resistenza di un rivale che non potrà prescindere da una partita in cui servire un’elevata percentuale di prime palle.