Un salto e poi lo stop per Andy Diaz: cosa è successo e come sta

Andy Diaz ha vinto la gara di salto triplo al Palio della Quercia, imponendosi con la misura di 17.04 metri (1,0 m/s di vento a favore) in quello che era il suo esordio stagionale all’aperto dopo essersi reso protagonista di uno spettacolare inverno in sala culminato con la doppietta dorata tra Europei e Mondiali. Lasciati alle spalle i sigilli di Apeldoorn e Nanchino, il fuoriclasse di origini cubane ha iniziato la propria marcia estiva che culminerà con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre.

L’allievo di Fabrizio Donato ha raggiunto la misura al secondo tentativo senza strafare, dopo che aveva aperto la serata con un nullo. A seguire il 29enne, che a Rovereto ha regolato un avversario di rilievo come il tedesco Max Hess (16.88), ha deciso di non presentarsi più in pedana: nei fatti il successo non è mai stato in discussione e così il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha preferito non rischiare, evitando di saltare nuovamente a scopo precauzionale, prassi ormai consolidata in questa specialità.

Andy Diaz sarà sotto i riflettori nella serata di venerdì 6 giugno, quando a margine del Golden Gala ci sarà un giro d’onore allo Stadio Olimpico di Roma per concedere un meritato tributo dopo gli eccellenti risultati dell’ultimo anno. Il ritorno in gara è invece previsto per giovedì 12 giugno in occasione della tappa della Diamond League che andrà in scena a Oslo (Norvegia).