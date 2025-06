Tuffi, Valerio Mosca oro dai tre metri agli Europei giovanili di Atene!

Terminata la quinta giornata degli Europei giovanili di tuffi, che si stanno svolgendo ad Atene (Grecia). Altre soddisfazioni per la squadra italiana. Valerio Mosca si conferma il protagonista di questa spedizione, citando l’argento dal metro e l’oro dal sincro dai tre metri con Simone Conte dei giorni precedenti.

Mosca, infatti, si è imposto nell’atto conclusivo individuale dai tre metri (Categoria Boys A) con il punteggio di 569.80. Bravissimo l’azzurro soprattutto nell’esecuzione del quadruplo e mezzo avanti con cui ha ottenuto ben 91.20. Consistenti anche il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (74.80) e il triplo e mezzo ritornato (71.40). Alle spalle di Mosca si sono classificati il britannco Todd Geggus (565.95) e il russo Vladislav Kachanov (530.80).

Niente top-3, invece, per Giorgia De Sanctis nella prova dal metro femminile (Girls A). La tuffatrice italiana ha concluso le sue rotazioni con 368.05, non distantissima dal podio dell’ucraina Diana Karnafel (384.75). Troppe sporcature nella sua prova, in particolare nell’uno e mezzo indietro con cui De Sanctis ha ottenuto 42.55 punti.

L’oro è stato conquistato dalla tedesca Emily Deml (400.35) a precedere la russa Viktoriia Kazantseva (395.70) e appunto l’ucraina menzionata.