Tuffi, Simone Conte e Valerio Mosca conquistano l’oro nel sincro dai tre metri agli Europei giovanili!

Quarta giornata degli Europei giovanili di tuffi ad Atene (Grecia) andata in archivio. Un day-4 in cui l’Italia ha festeggiato la conquista dell’oro nella gara maschile del sincro dai tre metri. Simone Conte e Valerio Mosca si sono imposti col punteggio di 312.30 precedendo di 1.02 la coppia britannica Todd Geggus/Connor Lano (311.28) e di 3.99 i russi Vladislav Kachanov/Artem Makarov (308.31).

Dopo aver concluso gli obbligatori con lo score di 97.20, gli azzurrini hanno fatto la differenza nei liberi, con il triplo e mezzo avanti da 69.75, il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 74.25 e con il doppio e mezzo ritornato (71.10). Una coppia che fa ben sperare in prospettiva quella tricolore, soprattutto pensando a Conte e alle sue qualità anche dalla piattaforma.

Nelle altre due finali non ci sono state altrettante soddisfazioni per il Bel Paese. Nell’atto conclusivo della gara femminile (categoria Boys B) dal metro, Giorgia Tasca (293.90) e Francesca Alloni (282.05) si sono classificate rispettivamente in sesta e nona posizione. Il titolo continentale è stato ottenuto dall’ucraina Yelyzaveta Diadiuk (342.40) davanti alla russa Margarita Kuvshinova (312.35) e alla polacca Patrycja Tkacz (304.35).

Nella finale dai 10 metri (categoria Boys B), Lorenzo Menis ha terminato in ottava posizione con lo score di 336.80. Ancora Ucraina sugli scudi, visto l’oro messo al collo da Nazarii Kononenko (450.20) davanti ai due russi Tsimafei Patsvevich (401.95) e Kirill Belavin (389.10).